Украина предоставит гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 380/2018 “О предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго”. Об этом говорится на Президентском портале, сообщает УНН.
“С целью содействия преодолению голода в Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго, в соответствии со статьей 10 Закона Украины” О гуманитарной помощи “, Президент Украины Петр Порошенко постановляет:
Напомним, по данным ООН, 18 млн из 29 млн жителей Йемена не обеспечены продовольствием, а более 8 млн находятся в еще более затруднительном положении, которым нужна “чрезвычайная продовольственная помощь”.
Также, как сообщал УНН, около половины населения Южного Судана страдает от голода. По данным ВОЗ, 60% детских смертей приходится на страны Азии и Африки.
Отметим, что за четыре года (2013-2017 гг. — ред.) Украина опустилась с 47-го на 63-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности. Также ООН включила Украину в перечень стран с проблемами с продовольствием.