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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 червня

Київ • УНН

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В Україні 15 червня очікується мінлива хмарність, локальні дощі на заході та півночі. Температура вдень коливатиметься від +18°C до +27°C, у Києві можливі короткочасні дощі.

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 червня

У неділю, 15 червня, в Україні очікується прохолодна погода з мінливою хмарністю та локальними дощами в окремих регіонах. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску, яке забезпечить переважно сухі умови, хоча локальні дощі з грозами можливі на заході, півночі та частково в центральних областях.

Температура повітря вдень коливатиметься від +18°C до +23°C, на півдні та сході – до +25…+27°C.

Вітер північно-західний, помірний, 5-10 м/с, із поривами до 12-15 м/с у західних областях.

Погода в регіонах

  • Західні області: Мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози на Волині, Рівненщині, Львівщині та Закарпатті. Температура вдень +18…+22°C.
    • Північні області: Хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі. Температура вдень +19…+23°C.
      • Центральні області: Переважно сухо, але в окремих районах Вінниччини та Черкащини можливі короткочасні опади. Температура вдень +20…+24°C.
        • Східні області: Сонячно, без істотних опадів. Температура вдень +23…+27°C.
          • Південні області: Ясно, сухо. Температура вдень +24…+27°C.

            Погода в Києві

            У столиці 15 червня очікується хмарна погода з проясненнями, можливі короткочасні дощі в першій половині дня. Температура повітря вдень +20…+22°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, із поривами до 12 м/с.

            Як захистити волосся влітку: поради трихолога09.06.25, 07:45 • 252440 переглядiв

            Віта Зеленецька

            Віта Зеленецька

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