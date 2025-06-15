Украину накроют дожди: прогноз погоды на 15 июня

В воскресенье, 15 июня, в Украине ожидается прохладная погода с переменной облачностью и локальными дождями в отдельных регионах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, которое обеспечит преимущественно сухие условия, хотя локальные дожди с грозами возможны на западе, севере и частично в центральных областях.

Температура воздуха днем будет колебаться от +18°C до +23°C, на юге и востоке – до +25…+27°C.

Ветер северо-западный, умеренный, 5-10 м/с, с порывами до 12-15 м/с в западных областях.

Погода в регионах

Западные области: Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях. Температура днем +18…+22°C.

Северные области: Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура днем +19…+23°C.

Центральные области: Преимущественно сухо, но в отдельных районах Винницкой и Черкасской областей возможны кратковременные осадки. Температура днем +20…+24°C.

Восточные области: Солнечно, без существенных осадков. Температура днем +23…+27°C.

Южные области: Ясно, сухо. Температура днем +24…+27°C.

Погода в Киеве

В столице 15 июня ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди в первой половине дня. Температура воздуха днем +20…+22°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 12 м/с.

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