Українські моряки повернулися додому після року полону в єменських хуситів

В Одесі зустріли звільнених з полону єменських хуситів українських моряків. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Деталі

Рідні та близькі чекали українських моряків у будівлі обласної військово-цивільної адміністрації.

Моряки, які понад рік провели в неволі, нарешті повернулися додому. Вони були членами екіпажу судна Galaxy Leader і потрапили у полон ще в листопаді 2023 року. Звільнення стало можливим завдяки тривалій і скоординованій роботі українських спецслужб, дипломатів та міжнародних партнерів. Операція проводилась за підтримки Королівського Офісу Султанату Оман.

Під час заходу моряки поділилися своїми емоціями та висловили вдячність усім, хто доклав зусиль для їх повернення.

Україна продовжує працювати над визволенням своїх громадян, які опинилися в складних умовах за кордоном, і не припиняє боротьбу за кожного.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що МЗС та ГУР провели успішну операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону єменських хуситів.

МЗС і ГУР провели операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону хуситів