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Українські моряки повернулися додому після року полону в єменських хуситів

Українські моряки повернулися додому після року полону в єменських хуситів

Київ • УНН

 • 37252 перегляди

В Одесі відбулася зустріч звільнених українських моряків з екіпажу Galaxy Leader, які провели понад рік у полоні хуситів. Звільнення стало можливим завдяки спільним зусиллям українських спецслужб, дипломатів та міжнародних партнерів.

В Одесі зустріли звільнених з полону єменських хуситів українських моряків. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Деталі

Рідні та близькі чекали українських моряків у будівлі обласної військово-цивільної адміністрації.

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Моряки, які понад рік провели в неволі, нарешті повернулися додому. Вони були членами екіпажу судна Galaxy Leader і потрапили у полон ще в листопаді 2023 року. Звільнення стало можливим завдяки тривалій і скоординованій роботі українських спецслужб, дипломатів та міжнародних партнерів. Операція проводилась за підтримки Королівського Офісу Султанату Оман.

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Під час заходу моряки поділилися своїми емоціями та висловили вдячність усім, хто доклав зусиль для їх повернення.

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Україна продовжує працювати над визволенням своїх громадян, які опинилися в складних умовах за кордоном, і не припиняє боротьбу за кожного.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що МЗС та ГУР провели успішну операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону єменських хуситів. 

МЗС і ГУР провели операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону хуситів23.01.25, 10:09 • 27753 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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