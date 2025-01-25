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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
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Украинские моряки вернулись домой после года плена у йеменских хуситов

Украинские моряки вернулись домой после года плена у йеменских хуситов

Киев  •  УНН

 • 6704 просмотра

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В Одессе состоялась встреча освобожденных украинских моряков из экипажа Galaxy Leader, которые провели более года в плену хуситов. Освобождение стало возможным благодаря совместным усилиям украинских спецслужб, дипломатов и международных партнеров.

В Одессе встретили освобожденных из плена йеменских хуситов украинских моряков. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Детали

Родные и близкие ждали украинских моряков в здании областной военно-гражданской администрации.

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Моряки, которые более года провели в неволе, наконец вернулись домой. Они были членами экипажа судна Galaxy Leader и попали в плен еще в ноябре 2023 года. Освобождение стало возможным благодаря длительной и скоординированной работе украинских спецслужб, дипломатов и международных партнеров. Операция проводилась при поддержке Королевского Офиса Султаната Оман.

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Во время мероприятия моряки поделились своими эмоциями и выразили благодарность всем, кто приложил усилия для их возвращения.

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Украина продолжает работать над освобождением своих граждан, оказавшихся в сложных условиях за рубежом, и не прекращает борьбу за каждого.

Напомним,

Ранее было проинформировано, что МИД и ГУР провели успешную операцию по освобождению трех украинских моряков из плена йеменских хуситов. 

МИД и ГУР провели операцию по освобождению трех украинских моряков из плена хуситов23.01.25, 10:09 • 26144 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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