Украинские моряки вернулись домой после года плена у йеменских хуситов
Киев • УНН
В Одессе состоялась встреча освобожденных украинских моряков из экипажа Galaxy Leader, которые провели более года в плену хуситов. Освобождение стало возможным благодаря совместным усилиям украинских спецслужб, дипломатов и международных партнеров.
В Одессе встретили освобожденных из плена йеменских хуситов украинских моряков. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
Детали
Родные и близкие ждали украинских моряков в здании областной военно-гражданской администрации.
Моряки, которые более года провели в неволе, наконец вернулись домой. Они были членами экипажа судна Galaxy Leader и попали в плен еще в ноябре 2023 года. Освобождение стало возможным благодаря длительной и скоординированной работе украинских спецслужб, дипломатов и международных партнеров. Операция проводилась при поддержке Королевского Офиса Султаната Оман.
Во время мероприятия моряки поделились своими эмоциями и выразили благодарность всем, кто приложил усилия для их возвращения.
Украина продолжает работать над освобождением своих граждан, оказавшихся в сложных условиях за рубежом, и не прекращает борьбу за каждого.
Напомним,
Ранее было проинформировано, что МИД и ГУР провели успешную операцию по освобождению трех украинских моряков из плена йеменских хуситов.
МИД и ГУР провели операцию по освобождению трех украинских моряков из плена хуситов23.01.25, 10:09 • 26144 просмотра