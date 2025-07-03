Українська компанія запустить виробництво БпЛА у Британії

Армія Великої Британії поповниться першокласним вітчизняним безпілотником Raybird виробництва української компанії Skyeton. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Skyeton.

Українська компанія Skyeton, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних систем, оголосила про створення спільного підприємства з британською компанією Prevail Partners.

Нове підприємство має назву Skyeton Prevail Solutions і буде зосереджене на прискоренні серійного виробництва, постачанні та інтеграції безпілотної системи в підрозділи Збройних сил Великої Британії.

Prevail присутній в Україні ще до російського вторгнення, і за цей час ми стали свідками надзвичайних інновацій у сфері безпілотних технологій. Ми ідентифікували Raybird як літальний апарат світового рівня з можливостями, що значно перевершують інші БпЛА класу 1. Тому ми вирішили створити спільне підприємство зі Skyeton, щоб виробляти Raybird у Великій Британії, сприяти його інтеграції в бойові операції та морську безпеку НАТО та Великої Британії, і таким чином відповісти на виклики, озвучені в Strategic Defence Review