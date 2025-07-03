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Українська компанія запустить виробництво БпЛА у Британії

Київ • УНН

 • 511 перегляди

Українська компанія Skyeton та британська Prevail Partners створили спільне підприємство Skyeton Prevail Solutions для виробництва БпЛА Raybird у Великій Британії. Цей безпілотник, що належить до класу І за стандартами НАТО, буде інтегрований у Збройні сили Великої Британії та інших країн-партнерів.

Українська компанія запустить виробництво БпЛА у Британії

Армія Великої Британії поповниться першокласним вітчизняним безпілотником Raybird виробництва української компанії Skyeton. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Skyeton.

Деталі

Українська компанія Skyeton, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних систем, оголосила про створення спільного підприємства з британською компанією Prevail Partners.

Нове підприємство має назву Skyeton Prevail Solutions і буде зосереджене на прискоренні серійного виробництва, постачанні та інтеграції безпілотної системи в підрозділи Збройних сил Великої Британії.

Prevail присутній в Україні ще до російського вторгнення, і за цей час ми стали свідками надзвичайних інновацій у сфері безпілотних технологій. Ми ідентифікували Raybird як літальний апарат світового рівня з можливостями, що значно перевершують інші БпЛА класу 1. Тому ми вирішили створити спільне підприємство зі Skyeton, щоб виробляти Raybird у Великій Британії, сприяти його інтеграції в бойові операції та морську безпеку НАТО та Великої Британії, і таким чином відповісти на виклики, озвучені в Strategic Defence Review

- зауважив Джастін Хеджес, OBE, голова правління Prevail Partners.

Зазначається, що центральну увагу буде приділено випуску безпілотного авіаційного комплексу Raybird, який виконав тисячі бойових вильотів в Україні та продемонстрував "надзвичайно низький рівень втрат бортів".

Raybird належить до класу І за стандартами НАТО і має конструкцію, яка дозволяє змінювати корисне навантаження без застосування спеціальних інструментів.

Серед варіантів корисного навантаження дрона:

  • камери з розширеними можливостями виявлення цілей;
    • оптика високої роздільної здатності для розвідки;
      • радар із синтетичною апертурою (SAR) для отримання зображень у темряві або за несприятливих погодних умов;
        • локатори радіочастот.

          В компанії повідомили, що безпілотник Raybird користується високим попитом серед бойових підрозділів завдяки ефективному виконанню завдань, стійкості до зовнішніх впливів та мінімальному ризику для операторів.

          За даними компанії, українсько-британське підприємство буде масштабувати виробництво Raybird у Великій Британії з подальшим його застосуванням у Збройних силах України, британській армії, а також у Збройних силах інших країн-партнерів.

          Нагадаємо

          Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво дронів, фінансування якого протягом перших трьох років забезпечить британська сторона. Вироблені безпілотники будуть спрямовані для потреб Сил оборони України під час війни, а після її закінчення розподілятимуться між країнами.

          Україна готується до запуску програми спільного виробництва зброї Defence City з міжнародними партнерами до вересня. Програма включає 21 ініціативу локалізації виробництв в Україні та до 10 проєктів за кордоном, зокрема в Данії та Великій Британії.

          Україна готує з Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї та дронів - Зеленський 02.07.25, 19:23 • 1134 перегляди

          Віта Зеленецька

          Віта Зеленецька

          Технології
          НАТО
          Велика Британія
          Україна
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