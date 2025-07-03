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Украинская компания запустит производство БПЛА в Британии

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Украинская компания Skyeton и британская Prevail Partners создали совместное предприятие Skyeton Prevail Solutions для производства БПЛА Raybird в Великобритании. Этот беспилотник, относящийся к классу I по стандартам НАТО, будет интегрирован в Вооруженные силы Великобритании и других стран-партнеров.

Украинская компания запустит производство БПЛА в Британии

Армия Великобритании пополнится первоклассным отечественным беспилотником Raybird производства украинской компании Skyeton. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Skyeton.

Детали

Украинская компания Skyeton, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем, объявила о создании совместного предприятия с британской компанией Prevail Partners.

Новое предприятие называется Skyeton Prevail Solutions и будет сосредоточено на ускорении серийного производства, поставке и интеграции беспилотной системы в подразделения Вооруженных сил Великобритании.

Prevail присутствует в Украине еще до российского вторжения, и за это время мы стали свидетелями чрезвычайных инноваций в сфере беспилотных технологий. Мы идентифицировали Raybird как летательный аппарат мирового уровня с возможностями, значительно превосходящими другие БпЛА класса 1. Поэтому мы решили создать совместное предприятие со Skyeton, чтобы производить Raybird в Великобритании, способствовать его интеграции в боевые операции и морскую безопасность НАТО и Великобритании, и таким образом ответить на вызовы, озвученные в Strategic Defence Review

- отметил Джастин Хеджес, OBE, председатель правления Prevail Partners.

Отмечается, что центральное внимание будет уделено выпуску беспилотного авиационного комплекса Raybird, который выполнил тысячи боевых вылетов в Украине и продемонстрировал "чрезвычайно низкий уровень потерь бортов".

Raybird относится к классу I по стандартам НАТО и имеет конструкцию, которая позволяет изменять полезную нагрузку без применения специальных инструментов.

Среди вариантов полезной нагрузки дрона:

  • камеры с расширенными возможностями обнаружения целей;
    • оптика высокого разрешения для разведки;
      • радар с синтетической апертурой (SAR) для получения изображений в темноте или при неблагоприятных погодных условиях;
        • локаторы радиочастот.

          В компании сообщили, что беспилотник Raybird пользуется высоким спросом среди боевых подразделений благодаря эффективному выполнению задач, устойчивости к внешним воздействиям и минимальному риску для операторов.

          По данным компании, украинско-британское предприятие будет масштабировать производство Raybird в Великобритании с последующим его применением в Вооруженных силах Украины, британской армии, а также в Вооруженных силах других стран-партнеров.

          Напомним

          Украина и Великобритания договорились о совместном производстве дронов, финансирование которого в течение первых трех лет обеспечит британская сторона. Произведенные беспилотники будут направлены для нужд Сил обороны Украины во время войны, а после ее окончания будут распределяться между странами.

          Украина готовится к запуску программы совместного производства оружия Defence City с международными партнерами до сентября. Программа включает 21 инициативу локализации производств в Украине и до 10 проектов за рубежом, в частности в Дании и Великобритании.

          Украина готовит с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия и дронов - Зеленский02.07.25, 19:23 • 1115 просмотров

          Вита Зеленецкая

          Вита Зеленецкая

          Технологии
          НАТО
          Великобритания
          Украина
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