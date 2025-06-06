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Україні у 2025 році потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу у ЄС - Зеленський

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Президент України заявив про важливість прогресу в переговорах щодо вступу в ЄС цього року. Він наголосив на внеску України в європейську єдність та необхідності гарантій безпеки.

Україні у 2025 році потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу у ЄС - Зеленський

У цьому році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу у Європейський Союз. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів, передає УНН.

Ми бачимо, як багато може дати Україна усім в Європі. Наш досвід, наше прагнення бути вільними, наше вміння дати основу для єдності - це все безперечно потрібно Європі, безпосередньо Європейському Союзу. В цьому році нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо в ступу. Я хочу подякувати кожному й кожній хто нас в цьому підтримує 

- заявив Зеленський.

Президент наголосив, що важливо завершити війну гідним миром та створенням надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Найвагоміше, що ми можемо досягти разом - це завершення війни гідним миром та створенням надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи. Так, щоб ніхто в Європі не боявся залишитися без захисту й ми можемо це зробити. Будь ласка, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на росію, підтримуйте дипломатію, політичний та економічний тиск 

- закликав Зеленський.

Доповнення

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз. Орбан виправдовує це "турботою" про угорські інтереси

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос вважає, що всі кластери у переговорах щодо вступу до ЄС з Україною можуть бути відкриті цього року, і оптимістично налаштована, що Кластер 1 можна буде відкрити ще в червні. 

Уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів України про вступ до ЄС та відповідну переговорну позицію.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Україна
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