Україні у 2025 році потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу у ЄС - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив про важливість прогресу в переговорах щодо вступу в ЄС цього року. Він наголосив на внеску України в європейську єдність та необхідності гарантій безпеки.
У цьому році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу у Європейський Союз. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів, передає УНН.
Ми бачимо, як багато може дати Україна усім в Європі. Наш досвід, наше прагнення бути вільними, наше вміння дати основу для єдності - це все безперечно потрібно Європі, безпосередньо Європейському Союзу. В цьому році нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо в ступу. Я хочу подякувати кожному й кожній хто нас в цьому підтримує
Президент наголосив, що важливо завершити війну гідним миром та створенням надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи.
Найвагоміше, що ми можемо досягти разом - це завершення війни гідним миром та створенням надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи. Так, щоб ніхто в Європі не боявся залишитися без захисту й ми можемо це зробити. Будь ласка, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на росію, підтримуйте дипломатію, політичний та економічний тиск
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