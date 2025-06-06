Україні у 2025 році потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу у ЄС - Зеленський

У цьому році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу у Європейський Союз. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів, передає УНН.

Ми бачимо, як багато може дати Україна усім в Європі. Наш досвід, наше прагнення бути вільними, наше вміння дати основу для єдності - це все безперечно потрібно Європі, безпосередньо Європейському Союзу. В цьому році нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо в ступу. Я хочу подякувати кожному й кожній хто нас в цьому підтримує