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Украине в 2025 году нужен прогресс в переговорах о вступлении в ЕС - Зеленский

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Президент Украины заявил о важности прогресса в переговорах о вступлении в ЕС в этом году. Он подчеркнул вклад Украины в европейское единство и необходимость гарантий безопасности.

Украине в 2025 году нужен прогресс в переговорах о вступлении в ЕС - Зеленский

В этом году Украине нужен прогресс в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на ІІІ Международном саммите городов и регионов, передает УНН.

Мы видим, как много может дать Украина всем в Европе. Наш опыт, наше стремление быть свободными, наше умение дать основу для единства - это все бесспорно нужно Европе, непосредственно Европейскому Союзу. В этом году нам действительно нужен прогресс в переговорах о вступлении. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто нас в этом поддерживает 

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно завершить войну достойным миром и созданием надежных гарантий безопасности для Украины и всей Европы.

Самое весомое, что мы можем достичь вместе - это завершение войны достойным миром и созданием надежных гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты и мы можем это сделать. Пожалуйста, поддерживайте все усилия ради вполне справедливого давления на россию, поддерживайте дипломатию, политическое и экономическое давление 

- призвал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в Европейский Союз. Орбан оправдывает это "заботой" о венгерских интересах

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС с Украиной могут быть открыты в этом году, и оптимистично настроена, что Кластер 1 можно будет открыть еще в июне. 

Правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера переговоров Украины о вступлении в ЕС и соответствующую переговорную позицию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Европейский Союз
Европа
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
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