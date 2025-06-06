Украине в 2025 году нужен прогресс в переговорах о вступлении в ЕС - Зеленский

В этом году Украине нужен прогресс в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на ІІІ Международном саммите городов и регионов, передает УНН.

Мы видим, как много может дать Украина всем в Европе. Наш опыт, наше стремление быть свободными, наше умение дать основу для единства - это все бесспорно нужно Европе, непосредственно Европейскому Союзу. В этом году нам действительно нужен прогресс в переговорах о вступлении. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто нас в этом поддерживает

Президент подчеркнул, что важно завершить войну достойным миром и созданием надежных гарантий безопасности для Украины и всей Европы.

Самое весомое, что мы можем достичь вместе - это завершение войны достойным миром и созданием надежных гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты и мы можем это сделать. Пожалуйста, поддерживайте все усилия ради вполне справедливого давления на россию, поддерживайте дипломатию, политическое и экономическое давление