Україна вперше застосувала британські зенітні установки Terrahawk Paladin: відео і деталі

В Україні вперше зафіксували використання британських зенітних установок Terrahawk Paladin. Відео опубліковане на Facebook-сторінці 156-го зенітного ракетного полку імені Максима Кривоноса Повітряних сил Збройних сил України - на нього звернув увагу користувач Jeff2146 на своїй сторінці в "X", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що це установка базується на шасі MAN HX, з якого її можна оперативно вивантажити за потреби. Також на системі можна побачити додатковий захист екранами радара.

Додатково

Terrahawk Paladin - зенітно-артилерійський комплекс малого радіусу дії виробництва британської компанії MSI Defence Systems Ltd. Про передачу Terrahawk Україні стало відомо ще в жовтні 2023 року, коли Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги.

Наразі кількість переданих комплексів України не уточнюється.

Для ураження цілей даний комплекс має гармату, калібр якої можна змінювати відповідно до вимог замовника. Україна отримала комплекси з 30-мм гарматою Mark 44 Bushmaster II - водночас, є можливість змінити на 40-мм версію.

Даний комплекс може працювати в повністю автономному режимі - також він має сенсори і системи для виявлення, супроводу та знищення повітряних, наземних і морських цілей на короткій дистанції.

156-й зенітний ракетний полк є військовим підрозділом в структурі Повітряних сил Збройних сил України. Він носить почесну назву на честь українського військового діяча періоду Козацтва Максима Кривоноса.

Основним завданням полку є забезпечення протиповітряної оборони важливих адміністративно-політичних центрів, промислово-економічних районів, угруповань збройних сил та інших важливих об’єктів держави.

Бійці полку беруть участь в російсько-українській війні з 2014 року. Починаючи з 2022 року вони залучені до активного захисту України від повномасштабного російського вторгнення.

З початку широкомасштабної агресії по листопад 2025 року було знищено 619 повітряних цілей ворога, з яких: БПЛА - 542, гелікоптерів - 29, літаків - 13 та 35 крилатих ракет.

Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до системи ППО - Шмигаль