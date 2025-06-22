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Україна відбила нічний удар рф: 28 збитих ворожих дронів та влучання у семи областях

Київ • УНН

 • 170 перегляди

У ніч на 22 червня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Сили ППО знешкодили 28 ударних БпЛА типу Shahed, проте влучання зафіксовано у семи регіонах, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

Україна відбила нічний удар рф: 28 збитих ворожих дронів та влучання у семи областях

У ніч на 22 червня росіяни атакували Україну ракетами та дронами з кількох напрямків. Основний удар прийшовся на Чернігівщину. Завдяки злагодженим діям авіації, РЕБ та мобільних вогневих груп, силам ППО вдалося знешкодити 28 ударних безпілотників типу Shahed. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України передає УНН.

Деталі

Частину дронів було збито, решту - приглушено засобами радіоелектронної боротьби. Водночас зафіксовано влучання у семи регіонах, серед них - Чернігівщина, Сумщина та Одещина. 

У ніч на 22 червня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із воронезької та ростовської обл., зенітною керованою ракетою С-300 із ТОТ Донецької обл. та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: курськ, приморсько-ахтирськ – рф. Основний напрямок удару – Чернігівщина! 

- ідеться у дописі Повітряних Сил.

Як зазначено, повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 - збито вогневими засобами ураження, 10 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ 

- додали у ПС.

Як повідомляють, "зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині".

Нагадаємо

Вночі 22 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, спричинивши пожежі на інфраструктурних об'єктах, включаючи станцію швидкої допомоги та житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, постраждалих немає.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаНовини Світу
Курськ
Сумська область
Одеська область
Чернігівська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
С-300
Україна
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