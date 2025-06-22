Украина отбила ночной удар рф: 28 сбитых вражеских дронов и попадания в семи областях

В ночь на 22 июня россияне атаковали Украину ракетами и дронами с нескольких направлений. Основной удар пришелся на Черниговскую область. Благодаря слаженным действиям авиации, РЭБ и мобильных огневых групп, силам ПВО удалось обезвредить 28 ударных беспилотников типа Shahed. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Часть дронов была сбита, остальные - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В то же время зафиксированы попадания в семи регионах, среди них - Черниговская, Сумская и Одесская области.

В ночь на 22 июня противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из воронежской и ростовской обл., зенитной управляемой ракетой С-300 из ТОТ Донецкой обл. и 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: курск, приморско-ахтырск – рф. Основное направление удара – Черниговская область! - говорится в сообщении Воздушных Сил.

Как отмечено, воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 28 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 - сбиты огневыми средствами поражения, 10 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - добавили в ВС.

Как сообщают, "зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности на Черниговщине, Сумщине и Одесщине".

Напомним

Ночью 22 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, вызвав пожары на инфраструктурных объектах, включая станцию скорой помощи и жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания, пострадавших нет.