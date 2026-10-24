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Україна свою частину виконає - Зеленський щодо гуманітарної операції в окупованих Олешках

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Україна очікує на американське посередництво для гуманітарної операції в окупованих Олешках. Планують доставити їжу й медикаменти та евакуювати людей.

Україна свою частину виконає - Зеленський щодо гуманітарної операції в окупованих Олешках

Україна розраховує, що американське посередництво у проведенні гуманітарної операції в окупованих росією Олешках Херсонської області спрацює. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, пише УНН.

Деталі

"Є також домовленість щодо Олешків. Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ в Олешки. На окупованій частині, тимчасово окупованій частині нашої Херсонщини росіяни замінували дороги, і через це ситуація важка, вкрай важка. Ми сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію – розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій", - зазначив Президент.

Зеленський зауважив, що домовленості про це тривали певний час і на різних рівнях.

"Україна свою частину виконає. Розраховуємо, що американське посередництво спрацює", - додав він.

Довідково

Олешки перебувають під російською окупацією. Місцеві жителі протягом кількох місяців потерпають від відсутності електроенергії, нестачі продовольства та обмеженого доступу до медичної допомоги.

Ситуацію ускладнюють постійні обстріли та заміновані шляхи виїзду. Через це цивільні практично не мають можливості безпечно залишити місто.

Віцепрезидентка Європарламенту припинила голодування через прогрес у вирішенні гуманітарної кризи в Олешках24.10.26, 15:23 • 2544 перегляди

Ольга Розгон

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Херсонська область
Володимир Зеленський
Україна