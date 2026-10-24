Украина выполнит свою часть — Зеленский о гуманитарной операции в оккупированных Олешках

Украина рассчитывает, что американское посредничество в проведении гуманитарной операции в оккупированных Россией Олешках Херсонской области сработает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, пишет УНН.

Детали

"Есть также договоренность относительно Олешек. Вскоре должна начаться реализация, чтобы был разблокирован доступ в Олешки. На оккупированной части, временно оккупированной части нашей Херсонщины россияне заминировали дороги, и из-за этого ситуация тяжелая, крайне тяжелая. Мы надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию — разблокировать Олешки, предоставить доступ, чтобы завезти еду, завезти медикаменты и чтобы люди могли выйти из этой зоны боевых действий", — отметил Президент.

Зеленский отметил, что договоренности об этом продолжались определенное время и на разных уровнях.

"Украина выполнит свою часть. Рассчитываем, что американское посредничество сработает", — добавил он.

Справочно

Олешки находятся под российской оккупацией. Местные жители в течение нескольких месяцев страдают от отсутствия электроэнергии, нехватки продовольствия и ограниченного доступа к медицинской помощи.

Ситуацию осложняют постоянные обстрелы и заминированные пути выезда. Из-за этого гражданские практически не имеют возможности безопасно покинуть город.

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