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Украина выполнит свою часть — Зеленский о гуманитарной операции в оккупированных Олешках

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Украина ожидает американского посредничества для проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках. Планируется доставить еду и медикаменты, а также эвакуировать людей.

Украина выполнит свою часть — Зеленский о гуманитарной операции в оккупированных Олешках

Украина рассчитывает, что американское посредничество в проведении гуманитарной операции в оккупированных Россией Олешках Херсонской области сработает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, пишет УНН.

Детали

"Есть также договоренность относительно Олешек. Вскоре должна начаться реализация, чтобы был разблокирован доступ в Олешки. На оккупированной части, временно оккупированной части нашей Херсонщины россияне заминировали дороги, и из-за этого ситуация тяжелая, крайне тяжелая. Мы надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию — разблокировать Олешки, предоставить доступ, чтобы завезти еду, завезти медикаменты и чтобы люди могли выйти из этой зоны боевых действий", — отметил Президент.

Зеленский отметил, что договоренности об этом продолжались определенное время и на разных уровнях.

"Украина выполнит свою часть. Рассчитываем, что американское посредничество сработает", — добавил он.

Справочно

Олешки находятся под российской оккупацией. Местные жители в течение нескольких месяцев страдают от отсутствия электроэнергии, нехватки продовольствия и ограниченного доступа к медицинской помощи.

Ситуацию осложняют постоянные обстрелы и заминированные пути выезда. Из-за этого гражданские практически не имеют возможности безопасно покинуть город.

Вице-президент Европарламента прекратила голодовку из-за прогресса в решении гуманитарного кризиса в Олешках24.10.26, 15:23 • 2284 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Эвакуация
Война в Украине
Олешки
Херсонская область
Владимир Зеленский
Украина