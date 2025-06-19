Україна готує наступний етап обміну полоненими після звільнення важкопоранених - Буданов

Україна готує ще один етап обміну полоненими у межах домовленостей, досягнутих з країною-агресоркою в Стамбулі. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у Telegram, пише УНН.

Деталі

За його словами, сьогодні з російського полону повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів. Більшість із них - оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки.

Вітаю на рідній землі! Попереду - фізична та психологічна реабілітація, відновлення після тривалого полону. Готуємо наступний етап обміну - написав Буданов.

Доповнення

Україна та росія у четвер, 19 червня, провели черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися українські військовослужбовці з різних родів військ, а також захисники з пораненнями та суттєвими проблемами зі здоров'ям.

Цього разу додому приїхали представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Найстаршому звільненому - 63 роки.

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