Україна готує наступний етап обміну полоненими після звільнення важкопоранених - Буданов

$41.630.10
47.900.11
ukenru
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
Ексклюзив
13:07 • 5582 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
11:44 • 17562 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
10:50 • 63350 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 47204 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 135116 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 174698 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 92462 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 129469 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
18 червня, 14:59 • 99876 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
18 червня, 14:42 • 94428 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
40%
747мм
Популярнi новини
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 123308 перегляди
ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених російських активів08:27 • 39317 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 84166 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 26935 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 15933 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 16801 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 27839 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати10:50 • 63302 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 85072 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 124193 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Умєров Рустем Енверович
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину12:42 • 11168 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 162566 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 240425 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 212540 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 219702 перегляди
Актуальне
Форбс (журнал)
Facebook
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger

Україна готує наступний етап обміну полоненими після звільнення важкопоранених - Буданов

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Україна готує новий етап обміну полоненими з росією. Нещодавно з російського полону повернулася група тяжкопоранених та важкохворих воїнів, більшість з яких - оборонці Маріуполя.

Україна готує наступний етап обміну полоненими після звільнення важкопоранених - Буданов

Україна готує ще один етап обміну полоненими у межах домовленостей, досягнутих з країною-агресоркою в Стамбулі. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у Telegram, пише УНН.  

Деталі

За його словами, сьогодні з російського полону повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів. Більшість із них - оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки.

Вітаю на рідній землі! Попереду - фізична та психологічна реабілітація, відновлення після тривалого полону. Готуємо наступний етап обміну

- написав Буданов.

Доповнення

Україна та росія у четвер, 19 червня, провели черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися українські військовослужбовці з різних родів військ, а також захисники з пораненнями та суттєвими проблемами зі здоров'ям.

Цього разу додому приїхали представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Найстаршому звільненому - 63 роки.

"Привіт, сонечко": з'явилися зворушливі кадри перших слів і розмов звільнених з полону захисників19.06.25, 15:26 • 1602 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоВійна
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Стамбул
Буданов Кирило Олексійович
Україна
Маріуполь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9