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Украина готовит следующий этап обмена пленными после освобождения тяжелораненых - Буданов

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Украина готовит новый этап обмена пленными с россией. Недавно из российского плена вернулась группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов, большинство из которых - защитники Мариуполя.

Украина готовит следующий этап обмена пленными после освобождения тяжелораненых - Буданов

Украина готовит еще один этап обмена пленными в рамках договоренностей, достигнутых со страной-агрессором в Стамбуле. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в Telegram, пишет УНН.  

Детали

По его словам, сегодня из российского плена вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Большинство из них - защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет.

Поздравляем на родной земле! Впереди - физическая и психологическая реабилитация, восстановление после длительного плена. Готовим следующий этап обмена

- написал Буданов.

Дополнение

Украина и Россия в четверг, 19 июня, провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись украинские военнослужащие из разных родов войск, а также защитники с ранениями и существенными проблемами со здоровьем.

На этот раз домой приехали представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Самому старшему из освобожденных - 63 года.

"Привет, солнышко": появились трогательные кадры первых слов и разговоров освобожденных из плена защитников19.06.25, 15:26 • 1350 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоВойна
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Стамбул
Кирилл Буданов
Украина
Мариуполь
Tesla
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