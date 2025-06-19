Украина готовит следующий этап обмена пленными после освобождения тяжелораненых - Буданов

Украина готовит еще один этап обмена пленными в рамках договоренностей, достигнутых со страной-агрессором в Стамбуле. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, сегодня из российского плена вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Большинство из них - защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет.

Поздравляем на родной земле! Впереди - физическая и психологическая реабилитация, восстановление после длительного плена. Готовим следующий этап обмена - написал Буданов.

Дополнение

Украина и Россия в четверг, 19 июня, провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись украинские военнослужащие из разных родов войск, а также защитники с ранениями и существенными проблемами со здоровьем.

На этот раз домой приехали представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Самому старшему из освобожденных - 63 года.

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