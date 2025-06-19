"Привет, солнышко": появились трогательные кадры первых слов и разговоров освобожденных из плена защитников
Киев • УНН
Омбудсман Дмитро Лубінець та Держприкордонслужба показали відео перших розмов українських захисників після визволення з російського полону. Більшість військових перебували в неволі понад 3 роки.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Госпогранслужба поделились видео первых слов украинского защитника и первого разговора по телефону еще одного украинского воина после освобождения из российского плена, пишет УНН.
"Я всегда надеялся и ждал этого дня". Это - первые слова Защитника после освобождения из плена. Добро пожаловать домой!
Также Госпогранслужба распространила видео с первым разговором еще одного освобожденного из плена защитника с семьей.
"Привет, солнышко": освобожденный из плена пограничник не сдерживает слез во время долгожданного разговора с семьей
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Как сообщили в Коордштабе, 19 июня состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" согласно договоренностям в Стамбуле.
Президент Владимир Зеленский указал, что из российского плена освободили воинов ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ. Большинство военных находились в неволе с 2022 года, воюя на разных направлениях.
В то же время Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному - 63 года. Также домой возвращается защитник, у которого сегодня день рождения - защитнику 45 лет.
Представители различных государственных структур продолжают делиться кадрами освобожденных из плена воинов.