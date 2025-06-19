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"Привет, солнышко": появились трогательные кадры первых слов и разговоров освобожденных из плена защитников

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

Омбудсман Дмитро Лубінець та Держприкордонслужба показали відео перших розмов українських захисників після визволення з російського полону. Більшість військових перебували в неволі понад 3 роки.

"Привет, солнышко": появились трогательные кадры первых слов и разговоров освобожденных из плена защитников

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Госпогранслужба поделились видео первых слов украинского защитника и первого разговора по телефону еще одного украинского воина после освобождения из российского плена, пишет УНН.

"Я всегда надеялся и ждал этого дня". Это - первые слова Защитника после освобождения из плена. Добро пожаловать домой!

- написал Лубинец под видео.

Также Госпогранслужба распространила видео с первым разговором еще одного освобожденного из плена защитника с семьей.

"Привет, солнышко": освобожденный из плена пограничник не сдерживает слез во время долгожданного разговора с семьей

- подписали видео в ГПСУ.

Дополнение

Как сообщили в Коордштабе, 19 июня состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" согласно договоренностям в Стамбуле.

Президент Владимир Зеленский указал, что из российского плена освободили воинов ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ. Большинство военных находились в неволе с 2022 года, воюя на разных направлениях.

В то же время Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному - 63 года. Также домой возвращается защитник, у которого сегодня день рождения - защитнику 45 лет.

Представители различных государственных структур продолжают делиться кадрами освобожденных из плена воинов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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