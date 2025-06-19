Обмін полоненими 19 червня: більшість звільнених українців була в неволі понад 3 роки

У четвер, 19 червня, стався черговий обмін полоненими між росією та Україною: більшість з тих, хто повернувся додому – ті, що перебували в неволі понад 3 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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В Україну повернулись військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Крім того, було звільнено групу захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

Кожен звільнений сьогодні Захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням – заявили в Координаційному штабі.

Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршому звільненому - 63 роки.

Також додому повертається оборонець, у якого сьогодні день народження. Захиснику 45 років – заявив омбудсмен.

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