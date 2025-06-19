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Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
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Обмін полоненими 19 червня: більшість звільнених українців була в неволі понад 3 роки

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Україна та росія провели черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися українські військовослужбовці з різних родів військ, а також захисники з пораненнями та суттєвими проблемами зі здоров'ям.

Обмін полоненими 19 червня: більшість звільнених українців була в неволі понад 3 роки

У четвер, 19 червня, стався черговий обмін полоненими між росією та Україною: більшість з тих, хто повернувся додому – ті, що перебували в неволі понад 3 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Деталі

В Україну повернулись військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Крім того, було звільнено групу захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

Кожен звільнений сьогодні Захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням

– заявили в Координаційному штабі.

Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршому звільненому - 63 роки.

Також додому повертається оборонець, у якого сьогодні день народження. Захиснику 45 років

– заявив омбудсмен.

"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України14.06.25, 16:00 • 120082 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Національна гвардія України
Військово-морські сили Збройних сил України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Україна
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