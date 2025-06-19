Обмен пленными 19 июня: большинство освобожденных украинцев были в плену более 3 лет

В четвер, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными между россией и Украиной: большинство из вернувшихся домой – те, кто находился в неволе более 3 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Детали

В Украину вернулись военнослужащие ВСУ, в том числе представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Кроме того, была освобождена группа защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем.

Каждый освобожденный сегодня Защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни вследствие ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением – заявили в Координационном штабе.

Одновременно Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что самому старшему освобождённому - 63 года.

Также домой возвращается защитник, у которого сегодня день рождения. Защитнику 45 лет – заявил омбудсмен.

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