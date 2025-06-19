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"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
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"Привіт, сонечко": з'явилися зворушливі кадри перших слів і розмов звільнених з полону захисників

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

Омбудсман Дмитро Лубінець та Держприкордонслужба показали відео перших розмов українських захисників після визволення з російського полону. Більшість військових перебували в неволі понад 3 роки.

"Привіт, сонечко": з'явилися зворушливі кадри перших слів і розмов звільнених з полону захисників

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Держприкордонслужба поділилися відео перших слів українського захисника та першої розмови по телефону ще одного українського воїна після звільнення з російського полону, пише УНН.

"Я завжди надіявся та чекав цього дня". Це - перші слова Захисника після звільнення з полону. Вітаємо вдома!

- написав Лубінець під відео.

Також Держприкордонслужба поширила відео з першою розмовою ще одного звільненого з полону захисника з родиною.

"Привіт, сонечко": звільнений із полону прикордонник не стримує сліз під час довгоочікуваної розмови з родиною

- підписали відео у ДПСУ.

Доповнення

Як повідомили в Коордштабі, 19 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі і поранені" згідно з домовленостями у Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський вказав, що з російського полону звільнили воїнів ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ. Більшість військових перебували в неволі з 2022 року, воюючи на різних напрямках.

Водночас Лубінець повідомив, що найстаршому звільненому - 63 роки. Також додому повертається оборонець, у якого сьогодні день народження - захиснику 45 років.

Представники різних державних структур продовжують ділитися кадрами звільнених з полону воїнів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Стамбул
Володимир Зеленський
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