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Ворожий удар по полігону на Дніпропетровщині: Сирський повідомив, кого відсторонили

Київ • УНН

 • 63525 перегляди

Начальник центру підготовки та командир військової частини відсторонені на час розслідування удару по полігону. Внаслідок атаки ракетою "Іскандер-М" є загиблі та поранені військовослужбовці.

Ворожий удар по полігону на Дніпропетровщині: Сирський повідомив, кого відсторонили

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що на час розслідування удару по полігону у Дніпропетровській області від виконання обов’язків відсторонені начальник центру підготовки підрозділів та командир військової частини.

Про це повідомив Сирський у Facebook, передає УНН.

В середині дня, 1 березня, ворог атакував одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Внаслідок удару балістичної ракети "Іскандер-М" у касетному спорядженні, є загиблі і поранені

- нагадав генерал.

Він зазначив, що для встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія, яку очолює начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини

- зауважив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ написав, що поставив командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗСУ завдання організувати перевірку виконання вимог розпоряджень ГК та ГШ ЗС України щодо своєчасного оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення в непризначених для цього місцях.

Також він визначив, що потрібно уточнити стан виконання раніше поставлених завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості – у заглиблених, захищених інженерними спорудами місцях, що забезпечують надійний захист особового складу, а також перевірити, як проведено інженерні роботи щодо їх обладнання.

Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України. Російський агресор дорого заплатить за скоєний злочин

- підсумував Сирський.

Нагадаємо

У Сухопутних військах ЗСУ повідомляли, що 1 березня ворог завдав ракетного удару по підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, є загиблі та поранені, проводиться розслідування.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий відреагував на трагічний ворожий удар по полігону, заявивши, що ініціював незалежне розслідування та пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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