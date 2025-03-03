Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили
Киев • УНН
Начальник центра подготовки и командир воинской части отстранены на время расследования удара по полигону. В результате атаки ракетой «Искандер-М» есть погибшие и раненые военнослужащие.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что на время расследования удара по полигону в Днепропетровской области от исполнения обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части.
Об этом сообщил Сырский в Facebook, передает УНН.
В середине дня, 1 марта, враг атаковал одну из воинских частей на территории полигона Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Днепропетровской области. В результате удара баллистической ракеты «Искандер-М» в кассетном снаряжении, есть погибшие и раненые
Он отметил, что для установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия, которую возглавляет начальник Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части
Главнокомандующий ВСУ написал, что поставил командующим видов и отдельных родов войск (сил) ВСУ задачу организовать проверку выполнения требований распоряжений ГК и ГШ ВС Украины относительно своевременного оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах.
Также он определил, что нужно уточнить состояние выполнения ранее поставленных задач по проведению учебных занятий вне учебных пунктов, по возможности - в углубленных, защищенных инженерными сооружениями местах, обеспечивающих надежную защиту личного состава, а также проверить, как проведены инженерные работы по их оборудованию.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины. российский агрессор дорого заплатит за совершенное преступление
Напомним,
В Сухопутных войсках ВСУ сообщали, что 1 марта враг нанес ракетный удар по подразделению Сухопутных войск ВСУ, есть погибшие и раненые, проводится расследование.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатий отреагировал на трагический вражеский удар по полигону, заявив, что инициировал независимое расследование и пообещал привлечь к ответственности всех причастных к инциденту.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону.