У ЗСУ за добу зафіксували 16 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Збройних силах України коронавірус підтвердили у 196 осіб, за минулу добу зафіксовано 16 нових випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 1 серпня у Збройних Силах України хворіють 196 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 625 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 572 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб. За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 8 осіб, а на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби, - 8 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.