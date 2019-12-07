У згорілому коледжі в Одесі проблеми з пошуками через аварійність флігеля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Флігель одеського коледжу, де сталась смертельна пожежа, перебуває в аварійному стані. Це значить, що ще кілька днів рятувальники не зможуть продовжувати пошуки постраждалих саме там. Про це сьогодні на нараді розповів ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолій Ковров, передає УНН.
"Ми отримали доступ вчора до флігеля і дійсно відзначили і підготували висновок про аварійний стан фасаду флігеля. Ми написали про те, що його необхідно демонтувати, але заступник міського голови дав висновок - підготувати проект виробничих робіт. Є два варіанти цього процесу: дійсно вести розбирання з кранів, другий варіант - створити естакаду перед будівлею. Провести естакаду перед його фасадом і її закріпити", - повідомив Ковров.
Так, проект буде готовий вже сьогодні. Проте сам процес може зайняти кілька днів, а це означає, що рятувальники не зможуть туди піднятися протягом цього часу.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 5 загиблих. Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще одне тіло.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.