У згорілому коледжі в Одесі проблеми з пошуками через аварійність флігеля

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Флігель одеського коледжу, де сталась смертельна пожежа, перебуває в аварійному стані. Це значить, що ще кілька днів рятувальники не зможуть продовжувати пошуки постраждалих саме там. Про це сьогодні на нараді розповів ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолій Ковров, передає УНН.