В сгоревшем колледже в Одессе проблемы с поисками из-за аварийности флигеля

"Мы получили доступ вчера во флигель и действительно отметили и подготовили заключение об аварийном состоянии фасада флигеля. Мы написали о том, что его необходимо демонтировать, но заместитель городского головы дал заключение - подготовить проект производственных работ. Есть два варианта этого процесса: действительно вести разборку с кранов, второй вариант - создать эстакаду перед зданием. Провести эстакаду перед его фасадом и ее закрепить", - сообщил Ковров.

Так, проект будет готов уже сегодня. Однако сам процесс может занять несколько дней, а это значит, что спасатели не смогут туда подняться в течение этого времени.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о 5 погибших. Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще одно тело.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.