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У Єврокомісії вірять в те, що ЄС повинен розпочати перемовини про вступ України до кінця червня

У Єврокомісії вірять в те, що ЄС повинен розпочати перемовини про вступ України до кінця червня

Київ • УНН

 • 21283 перегляди

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала всі кроки і тому Європейський Союз повинен розпочати перемовини про вступ вже до кінця цього місяця.

У Європейській комісії заявили, що вірять в те, що Євросоюз повинен розпочати перемовини про вступ України до ЄС вже до кінця цього місяця. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.

"Україна виконала всі кроки, які ми прописали і тому ми віримо, що Європейський Союз повинен розпочати перемовини про вступ вже до кінця цього місяця", - сказала фон дер Ляєн.

Доповнення

7 червня Європейська комісія підтвердила, що і Україна, і Молдова повністю виконали всі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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