Єврокомісія підтверджує, що Україна і Молдова повністю виконали всі кроки для початку переговорів про вступ - ЗМІ
Київ • УНН
Україна і Молдова повністю виконали всі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС, як повідомляють ЗМІ, підтвердила Єврокомісія.
Європейська комісія, як і очікувалося, підтверджує, що і Україна, і Молдова повністю виконали всі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк у п'ятницю, пише УНН.
Як і очікувалося, Європейська комісія підтверджує, що і Україна, і Молдова повністю виконали всі кроки для початку переговорів
Доповнення
Європейська комісія 7 червня повинна була надати оцінку прогресу України і Молдови в реформах щодо вступу в ЄС послам країн блоку, і очікувалися позитивні відгуки, але зі скептично налаштованою Угорщиною.
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