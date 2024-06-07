Еврокомиссия подтверждает, что Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении - СМИ

Европейская комиссия, как и ожидалось, подтверждает, что и Украина, и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС, сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в пятницу, пишет УНН.

Как и ожидалось, Европейская комиссия подтверждает, что и Украина, и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров - написал Йозвяк в X.

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Европейская комиссия 7 июня должна была предоставить оценку прогресса Украины и Молдовы в реформах по вступлению в ЕС послам стран блока, и ожидались положительные отзывы, но со скептически настроенной Венгрией.

Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне до председательства Венгрии - FT