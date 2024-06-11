В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня

В Европейской комиссии заявили, что верят в то, что Евросоюз должен начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже до конца этого месяца. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает корреспондент УНН.

"Украина выполнила все шаги, которые мы прописали и поэтому мы верим, что Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца", - сказала фон дер Ляйен.

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7 июня Европейская комиссия подтвердила, что и Украина, и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС.