У тимчасово окупованій Алушті був підірваний важливий російський вузол зв'язку
Київ • УНН
У місті Алушта був уражений важливий комунікаційний вузол російських окупантів, який слугував пунктом управління військовими операціями в тимчасово окупованому Криму.
У місті Алушта загарбаного Криму було вражено важливий вузол зв'язку окупантів. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
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Агенти руху АТЕШ заявляють про операцію у місті Алушта на півдні тимчасово окупованого Криму.
За їх інформацією, було вражено важливий вузол зв'язку російських окупантів, який служив пунктом управління військовими діями на окупованій території.
Відомо, що ця частина (в/ч 28735) мала стратегічне значення для координації дій російських військ у Криму.
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