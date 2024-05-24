Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

В городе Алушта захваченного Крыма был поражен важный узел связи оккупантов. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агенты движения АТЕШ заявляют об операции в городе Алушта на юге временно оккупированного Крыма.

По их информации, был поражен важный узел связи российских оккупантов, который служил пунктом управления военными действиями на оккупированной территории.

Известно, что эта часть (в/ч 28735) имела стратегическое значение для координации действий российских войск в Крыму.

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