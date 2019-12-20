У ЦВК прокоментували ухвалення нового Виборчого кодексу

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко назвав ухвалення нового Виборчого кодексу рішучим кроком до демократії та заявив, що роботу над кодексом потрібно продовжити. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.