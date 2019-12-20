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У ЦВК прокоментували ухвалення нового Виборчого кодексу

У ЦВК прокоментували ухвалення нового Виборчого кодексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко назвав ухвалення нового Виборчого кодексу рішучим кроком до демократії та заявив, що роботу над кодексом потрібно продовжити. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

У четвер, 19 грудня, 330 голосами "за" Верховна Рада України прийняла Виборчий кодекс в цілому як закон. В остаточній редакції документу профільним комітетом парламенту було враховано пропозиції Президента України. 

"Прийнята редакція враховує більшість зауважень Комісії щодо структури та логічної послідовності викладених у Кодексі статей. Український парламент зробив рішучий крок назустріч демократії. Відбулась визначна подія, якою, без сумніву, мають пишатися не тільки парламентарі, а й кожен із нас", - зазначив Діденко.

За його словами, держава наблизилась до отримання системного інструменту, який сприятиме проведенню чесних та прозорих виборів.

"Законотворча робота над Кодексом та суміжними законодавчими актами має тривати і надалі, оскільки частина пропозицій, спрямованих на удосконалення виборчого процесу та впровадження інноваційних рішень, не були детально розглянуті парламентарями", - наголосив Діденко.

Як повідомлялося раніше в УНН, Верховна Рада України у четвер, 19 грудня, ухвалила в цілому законопроект про Виборчий кодекс України, з поправками Президента України Володимира Зеленського.

Голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко заявив, що всі вибори, які будуть проходити в Україні, в тому числі й місцеві вибори 2020 року будуть проходити за новим Виборчим кодексом.

У свою чергу, у Громадській мережі ОПОРА заявили, що Виборчий кодекс, ухвалений парламентом з пропозиціями Президента, має як прогресивні, так і неефективні положення, що стало результатом врахування різних політичних інтересів. Вето Президента України дозволило вирішити окремі важливі проблеми виборчого процесу, які мають стосунку до широкого спектру прав та процедур.

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