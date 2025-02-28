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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"У цій війні росія є агресором, а Україна - жертвою агресії": Стефанчук виказав підтримку позиції президента Зеленського на переговорах із Трампом

Київ • УНН

 • 36624 перегляди

Голова Верховної Ради висловив повну підтримку президенту України після його переговорів з Трампом. Суперечка між лідерами виникла через питання гарантій безпеки для України.

"У цій війні росія є агресором, а Україна - жертвою агресії": Стефанчук виказав підтримку позиції президента Зеленського на переговорах із Трампом

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук виказав підтримку позиції президента України Володимира Зеленського на переговорах із президентом США Дональдом Трампом. Проо це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Повна підтримка президенту України. Повна підтримка Україні та Українському народу! Ніхто не має права забувати, що у цій війні росія є агресором, а Україна - жертвою агресії!

- йдеться у повідомлені.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Верховна Рада
Білий дім
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