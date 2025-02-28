«В этой войне Россия является агрессором, а Украина - жертвой агрессии": Стефанчук выразил поддержку позиции президента Зеленского на переговорах с Трампом
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады выразил полную поддержку президенту Украины после его переговоров с Трампом. Спор между лидерами возник из-за вопроса гарантий безопасности для Украины.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил поддержку позиции президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Полная поддержка президенту Украины. Полная поддержка Украине и Украинскому народу! Никто не имеет права забывать, что в этой войне россия является агрессором, а Украина - жертвой агрессии!
Контекст
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.