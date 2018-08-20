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Невідомий увірвався до міськради Харкова та вчинив стрілянину, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уночі невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліція Харкова.

Невідомий увірвався до міськради Харкова та вчинив стрілянину, є жертви

Зазначається, що першими на місце події прибув наряд патрульної поліції.

“Інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла до поліції близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби. Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського” — йдеться у повідомленні.

Як повідомив з місця події начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, відповідно до Закону України “Про Національну поліцію” патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника. Зараз його особа встановлюється. В результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради та поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків правоохоронець помер. Інший поранений знаходиться у стабільному тяжкому стані.

Наразі на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчі СУ, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти-криміналісти.

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, співробітниця поліції отримала поранення в плече через стрілянину, яка сталася у Тернополі.

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