Невідомий увірвався до міськради Харкова та вчинив стрілянину, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уночі невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліція Харкова.
Зазначається, що першими на місце події прибув наряд патрульної поліції.
“Інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла до поліції близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби. Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського” — йдеться у повідомленні.
Як повідомив з місця події начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, відповідно до Закону України “Про Національну поліцію” патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника. Зараз його особа встановлюється. В результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради та поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків правоохоронець помер. Інший поранений знаходиться у стабільному тяжкому стані.
Наразі на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчі СУ, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти-криміналісти.
За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, співробітниця поліції отримала поранення в плече через стрілянину, яка сталася у Тернополі.