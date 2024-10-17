У тотальних злиднях живуть 1,1 мільярда людей у всьому світі - доповідь ООН
Київ • УНН
Згідно з доповіддю ООН, 1,1 млрд людей живуть у багатовимірній бідності, з них 455 млн - у зонах конфліктів. У країнах, що роздираються війною, рівень бідності втричі вищий, ніж у мирних.
У доповіді ООН ідеться, що 1,1 мільярда людей живуть в умовах крайньої бідності; 40 відсотків людей, які страждають від крайньої бідності - проживають у зонах конфліктів.
Пише УНН із посиланням на щорічний звіт, опублікований Програмою розвитку ООН (ПРООН) та Ініціативою Оксфордського університету з боротьби з бідністю та розвитком (OPHI).
Деталі
Понад мільярд людей у світі, половина з яких - неповнолітні, страждають від "гострої" бідності. Близько 40 % людей, які страждають від крайньої бідності, проживають у зонах конфліктів. Це близько 455 мільйонів людей.
"1,1 мільярда людей страждають від багатовимірної бідності. [Серед них] 455 мільйонів живуть у зонах конфліктів. У країнах, що роздираються війною, рівень бідності втричі вищий, ніж у мирних [країнах]", - резюмує Яньчунь Чжан, головний статистик ПРООН.
Довідка
У доповіді, що публікується щорічно з 2010 року, аналізуються дані зі 112 країн, у яких проживає 6,3 мільярда осіб. Поточний звіт стосується 2023 року.
В листопаді Україна представить Формулу миру з 10 пунктів і поділиться нею з росією - Зеленський17.10.24, 13:39 • 10867 переглядiв
У докладі також йдеться про те, що міжнародне співтовариство повинне не тільки викорінити злидні, а й сприяти миру, зважаючи на велику кількість збройних конфліктів у світі.
Нагадаємо
Місія ООН "поки що залишається" в Лівані, незважаючи на нещодавню ескалацію і поранення співробітників.
Нетаньяху відкинув звинувачення у навмисному нападі на миротворців ООН15.10.24, 03:24 • 15880 переглядiв