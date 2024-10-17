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У тотальних злиднях живуть 1,1 мільярда людей у всьому світі - доповідь ООН

Київ • УНН

 • 10798 перегляди

Згідно з доповіддю ООН, 1,1 млрд людей живуть у багатовимірній бідності, з них 455 млн - у зонах конфліктів. У країнах, що роздираються війною, рівень бідності втричі вищий, ніж у мирних.

У тотальних злиднях живуть 1,1 мільярда людей у всьому світі - доповідь ООН

У доповіді ООН ідеться, що 1,1 мільярда людей живуть в умовах крайньої бідності; 40 відсотків людей, які страждають від крайньої бідності - проживають у зонах конфліктів.

Пише УНН із посиланням на щорічний звіт, опублікований Програмою розвитку ООН (ПРООН) та Ініціативою Оксфордського університету з боротьби з бідністю та розвитком (OPHI).

Деталі

Понад мільярд людей у світі, половина з яких - неповнолітні, страждають від "гострої" бідності. Близько 40 % людей, які страждають від крайньої бідності, проживають у зонах конфліктів. Це близько 455 мільйонів людей.

"1,1 мільярда людей страждають від багатовимірної бідності. [Серед них] 455 мільйонів живуть у зонах конфліктів. У країнах, що роздираються війною, рівень бідності втричі вищий, ніж у мирних [країнах]", - резюмує Яньчунь Чжан, головний статистик ПРООН.

Довідка

У доповіді, що публікується щорічно з 2010 року, аналізуються дані зі 112 країн, у яких проживає 6,3 мільярда осіб. Поточний звіт стосується 2023 року. 

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У докладі також йдеться про те, що міжнародне співтовариство повинне не тільки викорінити злидні, а й сприяти миру, зважаючи на велику кількість збройних конфліктів у світі.

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