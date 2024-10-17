В тотальной нищете живут 1,1 миллиарда человек во всем мире - доклад ООН

В докладе ООН говорится, что 1,1 миллиарда человек живут в условиях крайней бедности; 40 процентов людей, страдающих от крайней бедности - проживают в зонах конфликтов.

Пишет УНН с ссылкой на ежегодный отчет, опубликованный Программой развития ООН (ПРООН) и Инициативой Оксфордского университета по борьбе с бедностью и развитием (OPHI).

Детали

Более миллиарда людей в мире, половина из которых - несовершеннолетние, страдают от «острой» бедности. Около 40 % людей, страдающих от крайней бедности, проживают в зонах конфликтов. Это около 455 миллионов человек.

»1,1 миллиарда человек страдают от многомерной бедности. [Среди них] 455 миллионов живут в зонах конфликтов. В странах, раздираемых войной, уровень бедности в три раза выше, чем в мирных [странах]», - резюмирует Яньчунь Чжан, главный статистик ПРООН.

Справка

В докладе, публикуемом ежегодно с 2010 года, анализируются данные из 112 стран, в которых проживает 6,3 миллиарда человек. Текущий отчет касается 2023 года.

В ноябре Украина представит Формулу мира из 10 пунктов и поделится ею с россией - Зеленский

В докладе также говорится о том, что международное сообщество должно не только искоренить нищету, но и способствовать миру, учитывая большое количество вооруженных конфликтов в мире.

Напомним

Миссия ООН «пока остается» в Ливане, несмотря на недавнюю эскалацию и ранения сотрудников.

Нетаньяху отверг обвинения в преднамеренном нападении на миротворцев ООН