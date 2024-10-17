В тотальной нищете живут 1,1 миллиарда человек во всем мире - доклад ООН
Киев • УНН
Согласно докладу ООН, 1,1 млрд человек живут в многомерной бедности, из них 455 млн - в зонах конфликтов. В странах, раздираемых войной, уровень бедности втрое выше, чем в мирных.
В докладе ООН говорится, что 1,1 миллиарда человек живут в условиях крайней бедности; 40 процентов людей, страдающих от крайней бедности - проживают в зонах конфликтов.
Пишет УНН с ссылкой на ежегодный отчет, опубликованный Программой развития ООН (ПРООН) и Инициативой Оксфордского университета по борьбе с бедностью и развитием (OPHI).
Детали
Более миллиарда людей в мире, половина из которых - несовершеннолетние, страдают от «острой» бедности. Около 40 % людей, страдающих от крайней бедности, проживают в зонах конфликтов. Это около 455 миллионов человек.
»1,1 миллиарда человек страдают от многомерной бедности. [Среди них] 455 миллионов живут в зонах конфликтов. В странах, раздираемых войной, уровень бедности в три раза выше, чем в мирных [странах]», - резюмирует Яньчунь Чжан, главный статистик ПРООН.
Справка
В докладе, публикуемом ежегодно с 2010 года, анализируются данные из 112 стран, в которых проживает 6,3 миллиарда человек. Текущий отчет касается 2023 года.
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В докладе также говорится о том, что международное сообщество должно не только искоренить нищету, но и способствовать миру, учитывая большое количество вооруженных конфликтов в мире.
Напомним
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