У столиці Кенії щонайменше троє загиблих і сотні поранених в результаті вибуху бензовозу
Київ • УНН
Вибух на неліцензованій заправці скрапленого природного газу в Найробі, Кенія, забрав життя трьох людей, ще понад 280 отримали поранення.
Потужний вибух стався в ніч на п’ятницю, у Найробі на підприємстві, яке без ліцензії здійснювало заправку зрідженого газу. Про це передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Пожежа почалася, коли близько 11:30 вечора в районі Ембакасі у столиці Кенії, Найробі. Унаслідок величезного вибуху бензовоза виникла "вогняна куля", потім почалася пожежа, - через це було пошкоджено будинки, магазини та автомобілі в цьому районі.
Для того, щоб загасити полум'я на місце події прибули пожежники та ДСНС. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як величезна вогняна куля виривається з багатоповерхового житлового кварталу, а налякані жителі намагаються сховатися.
Речник уряду Ісаак Майгоа Мваура повідомив у соціальній мережі про загибель трьох людей.
В результаті троє їхніх кенійських колег […], на жаль, вони втратили життя під час цього [цього] – у Західній лікарні в Найробі
Ще 280 госпіталізовані, - однак ці цифри не остаточні, оскільки пошукові роботи на території ще тривають.
Управління з регулювання енергетики та нафти Кенії (EPRA) повідомило в п'ятницю, що вибух стався на неліцензованому підприємстві, що здійснювало наповнення зрідженим кулінарним газом.
Місце інциденту охороняється, а поблизу створено командний центр для координації рятувальних операцій
Місцевих жителів просять триматися подалі від визначеної території. Ведеться розслідування, причини вибуху поки що невідомі.
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