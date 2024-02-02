В столице Кении по меньшей мере трое погибших и сотни раненых в результате взрыва бензовоза

Мощный взрыв произошел в ночь на пятницу, в Найроби на предприятии, которое без лицензии осуществляло заправку сжиженного газа. Об этом передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Пожар начался, когда около 11:30 вечера в районе Эмбакаси в столице Кении, Найроби. В результате мощного взрыва бензовоза возник "огненный шар", затем начался пожар, из-за которого были повреждены дома, магазины и автомобили в этом районе.

Для того, чтобы потушить пламя, на место происшествия прибыли пожарные и ГСЧС. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как огромный огненный шар вырывается из многоэтажного жилого квартала, а напуганные жители пытаются спрятаться.

Представитель правительства Исаак Майгоа Мваура сообщил в социальной сети о гибели трех человек.

В результате трое их кенийских коллег [...], к сожалению, они потеряли жизнь во время этого [этого] - в Западной больнице в Найроби - сказал Мваура.

Еще 280 госпитализированы, - однако эти цифры не окончательные, поскольку поисковые работы на территории еще продолжаются.

Управление по регулированию энергетики и нефти Кении (EPRA) сообщило в пятницу, что взрыв произошел на нелицензированном предприятии, осуществлявшем наполнение сжиженным кулинарным газом.

Место инцидента охраняется, а поблизости создан командный центр для координации спасательных операций - сказал представитель правительства Кении.

Местных жителей просят держаться подальше от определенной территории. Ведется расследование, причины взрыва пока неизвестны.

Напомним,

Количество погибших во время серии мощных землетрясений, произошедших в Японии увеличилось до 220. Еще 24 человека считаются пропавшими без вести.

В РФ прогремел громкий взрыв с яркой вспышкой в районе ТЭЦ в московском районе Гольяново.

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который напал на женщину и ее двух дочерей, облив их кислотой