У США закінчилися невдачею випробування протиракетної системи Aegis

Деталі

Зазначають, що метою випробування була демонстрація здатності корабля гіда Aegis з системою захисту від балістичних ракет виявляти, відстежувати, вражати і перехоплювати ціль балістичної ракети середньої дальності із залпом двох стандартних ракет-6 (SM-6) Ракети Dual II.

Проте не вдалося здійснити це перехоплення.

Додатково

MDA, агентство під Міністерством оборони, регулярно проводить випробування протиракетної оборони. Раніше він проводив успішні випробувальні перехоплення з використанням типів ракет СМ-6.