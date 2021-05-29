У США закінчилися невдачею випробування протиракетної системи Aegis
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У США перехоплення цілі балістичної ракети середньої дальності SM-6 протиракетної системи Aegis завершилося невдачею. Про це повідомляє Агентство протиракетної оборони США, пише УНН.
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Зазначають, що метою випробування була демонстрація здатності корабля гіда Aegis з системою захисту від балістичних ракет виявляти, відстежувати, вражати і перехоплювати ціль балістичної ракети середньої дальності із залпом двох стандартних ракет-6 (SM-6) Ракети Dual II.
Проте не вдалося здійснити це перехоплення.
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MDA, агентство під Міністерством оборони, регулярно проводить випробування протиракетної оборони. Раніше він проводив успішні випробувальні перехоплення з використанням типів ракет СМ-6.