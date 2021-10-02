У США вперше відреагували на арешт Саакашвілі

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“У нас є повідомлення про його арешт, і ми уважно стежимо за розвитком подій. Ми закликаємо владу Грузії забезпечити дотримання щодо пана Саакашвілі принципу рівності у відповідності до законодавства Грузії та міжнародними зобов’язаннями Грузії в області прав людини ”, - заявили в Держдепі.

Заяву, в якому висловлюється стурбованість занепадом демократії в Грузії, поширили конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Мак-Кол — голова і член комітету у закордонних справах Палати представників.

“Напередодні муніципальних виборів, які відбудуться в ці вихідні, ми як і раніше стурбовані триваючим відкотом Грузії від демократії, політичною поляризацією і повідомленнями про передвиборчий насильстві. Якщо Грузія хоче відповідати демократичним стандартам НАТО, ОБСЄ і ЄС, необхідним для її євроатлантичного майбутнього, всі сторони, які беруть участь у виборах цього місяця, повинні вести себе відповідно до демократичних цінностей.

Ми будемо уважно стежити за виборами. Ми з нетерпінням чекаємо результатів місії ОБСЄ зі спостереження за виборами і як і раніше прихильні принципам партиципаторной демократії в Грузії і після дня виборів”, — йдеться у заяві.

Нагадаємо

У Грузії в суботу, 2 жовтня, стартували місцеві вибори.

Раніше

Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Михайло Саакашвілі був визнаний винним у побитті Валерія Гелашвілі та Сандро Гіргвліані у суді трьох інстанцій та засуджений до 6 років позбавлення волі, зазначають у прокуратурі Грузії.

Він оголосив голодування і назвав себе політичним в’язнем. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виключила, що помилує свого попередника.

Контекст

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від’їзду з Грузії.

У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.