В США впервые отреагировали на арест Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Представитель Госдепартамента сообщил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией, связанной с задержанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и призывают обеспечить соблюдение по политика принципа равенства в соответствии с законодательством Грузии. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Новости Грузии”.
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“У нас есть сообщение о его аресте, и мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем власти Грузии обеспечить соблюдение в отношении господина Саакашвили принципа равенства в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами Грузии в области прав человека ”, - заявили в Госдепе.
Заявление, в котором выражается обеспокоенность упадком демократии в Грузии, распространили конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол — председатель и член комитета по иностранным делам Палаты представителей.
“Накануне муниципальных выборов, которые состоятся в эти выходные, мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся откатом Грузии от демократии, политической поляризацией и сообщениями о предвыборном насилии. Если Грузия хочет отвечать демократическим стандартам НАТО, ОБСЕ и ЕС, необходимым для ее евроатлантического будущего, все стороны, участвующие в выборах в этом месяце, должны вести себя в соответствии с демократическим ценностям.
Мы будем внимательно следить за выборами. Мы с нетерпением ждем результатов миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами и по-прежнему привержены принципам партиципаторной демократии в Грузии и после дня выборов ”, - говорится в заявлении.
Напомним
В Грузии в субботу, 2 октября, стартовали местные выборы.
Ранее
Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии .
Михаил Саакашвили был признан виновным в избиении Валерия Гелашвили и Сандро Гиргвлиани в суде трех инстанций и приговорен к 6 годам лишения свободы, отмечают в прокуратуре Грузии.
Он объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила , что помилует своего предшественника.
Контекст
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил , что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.
В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили , что бывший президент не пересекал государственную границу страны.