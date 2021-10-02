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В США впервые отреагировали на арест Саакашвили

В США впервые отреагировали на арест Саакашвили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Представитель Госдепартамента сообщил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией, связанной с задержанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и призывают обеспечить соблюдение по политика принципа равенства в соответствии с законодательством Грузии. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Новости Грузии”.

Цитата

“У нас есть сообщение о его аресте, и мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем власти Грузии обеспечить соблюдение в отношении господина Саакашвили принципа равенства в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами Грузии в области прав человека ”, - заявили в Госдепе.

Заявление, в котором выражается обеспокоенность упадком демократии в Грузии, распространили конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол — председатель и член комитета по иностранным делам Палаты представителей.

“Накануне муниципальных выборов, которые состоятся в эти выходные, мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся откатом Грузии от демократии, политической поляризацией и сообщениями о предвыборном насилии. Если Грузия хочет отвечать демократическим стандартам НАТО, ОБСЕ и ЕС, необходимым для ее евроатлантического будущего, все стороны, участвующие в выборах в этом месяце, должны вести себя в соответствии с демократическим ценностям.

Мы будем внимательно следить за выборами. Мы с нетерпением ждем результатов миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами и по-прежнему привержены принципам партиципаторной демократии в Грузии и после дня выборов ”, - говорится в заявлении.

Напомним

В Грузии в субботу, 2 октября, стартовали местные выборы.

Ранее

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии .

Михаил Саакашвили был признан виновным в избиении Валерия Гелашвили и Сандро Гиргвлиани в суде трех инстанций и приговорен к 6 годам лишения свободы, отмечают в прокуратуре Грузии.

Он объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила , что помилует своего предшественника.

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил , что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили , что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

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