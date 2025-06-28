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У США розкрили масштабне шахрайство з Medicare на $10 млрд: ключовий фігурант з росії

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Прокурори США висунули обвинувачення 11 особам у схемі, організованій чоловіком з Росії, яка шахрайським шляхом виставила рахунки Medicare на $10,6 млрд за медичне обладнання. Злочинна організація використовувала особисту інформацію мільйона одержувачів Medicare, отримавши як мінімум $41 млн від Medicare та близько $900 млн від додаткових страхових компаній.

У США розкрили масштабне шахрайство з Medicare на $10 млрд: ключовий фігурант з росії

Федеральні прокурори у Сполучених Штатах у п'ятницю висунули обвинувачення 11 особам у схемі, організованій чоловіком з росії, з метою обману Medicare - американської програми медичного страхування - на 10,6 мільярда доларів шляхом шахрайського виставлення рахунків за дороге медичне обладнання. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Згідно з обвинувальним актом від 18 червня, "транснаціональна злочинна організація" створила "багатомільярдну схему шахрайства та відмивання грошей у сфері охорони здоров'я", яка включала придбання десятків компаній, які виробляють медичне обладнання, у попередніх законних власників для здійснення шахрайства.

У заяві прокурори заявили, що понад мільйон одержувачів Medicare мали викрадену особисту інформацію, яку відповідачі використовували для подання позовів на мільярди доларів до Medicare та її додаткових страховиків.

Позови були подані через постачальників медичного обладнання, яких придбала група, але жодного обладнання так і не було надіслано.

Medicare виплатила "приблизно 41 мільйон доларів у результаті шахрайських повідомлень", а додаткові страхові компанії, за оцінками, виплатили на 900 мільйонів доларів більше між 2022 і 2024 роками, пишуть прокурори.

Схему організував Імам Нахматуллаєв, який проживає в росії, повідомили чиновники. Він, як повідомляється, керував іншими обвинуваченими, які перебували в Естонії, Чеській Республіці та США.

Шахрайство було виявлено після того, як сотні тисяч американців повідомили про свої занепокоєння до Medicare та її підрядників після отримання пояснень щодо форм виплат, які свідчили про нібито отримання ними обладнання, яке вони не замовляли і не отримували, йдеться в обвинувальному акті.

За даними обвинувального акту, організація перевела свої доходи через фіктивні компанії на банківські рахунки в таких країнах, як Сінгапур, Пакистан та Ізраїль, і відмила їх за допомогою криптовалюти, повідомляє The New York Times.

Доповнення

Нова шахрайська кампанія видає себе за Apple та Google, розсилаючи фейкові сповіщення про "спонсоровану атаку" на пристрої. Перехід за цими фішинговими посиланнями може призвести до викрадення даних або зараження шкідливим програмним забезпеченням.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НПНовини Світу
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