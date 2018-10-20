У Сирії з полону "Ісламської держави" звільнили чотирьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Захоплених терористичним угрупованням "Ісламська держава" шістьох заручників, викрадених 25 липня у провінції Ес-Сувейда на півдні Сирії, було звільнено. Про це заявив губернатор провінції Амір аль-Ішші, передає УНН з посиланням на SANA.
За словами губернатора, були звільнені дві жінки і четверо дітей.
"Решта будуть звільнені в найближчому майбутньому", - сказав аль-Ішші.
Як повідомляв УНН, 25 липня у сирійській провінції Ес-Сувейда сталося кілька терактів. Відповідальність за атаки взяла на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Теракти спричинили сотні людських жертв. Крім того, повідомлялось, що терористи взяли в заручники кілька десятків людей.