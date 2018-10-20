В Сирии из плена "Исламского государства" освободили четверых детей

По словам губернатора, были освобождены две женщины и четверо детей.

"Остальные будут освобождены в ближайшем будущем", - сказал аль-Ишши.

Как сообщал УНН, 25 июля в сирийской провинции Эс-Сувейда произошло несколько терактов. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Теракты вызвали сотни человеческих жертв. Кроме того, сообщалось, что террористы взяли в заложники несколько десятков человек.