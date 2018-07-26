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Reuters: кількість жертв терактів у Сирії досягла 215

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Щонайменше 215 осіб загинули у середу в результаті серії терактів у провінції Ес-Сувейда на півдні Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.

Раніше телеканал Al Hadath повідомляв, що кількість жертв склала 183 людини.

Нагадаємо, в середу в сирійській провінції Ес-Сувейда сталося кілька терактів. Спочатку потужний вибух прогримів у районі ринку Сук-ель-Ходра в адміністративному центрі провінції, місті Ес-Сувейда (92 км від Дамаска). Потім надійшли відомості про вибух у районі Ель-Мусаллех. Теракти супроводжувалися нападом бойовиків на населені пункти в околицях міста.

Відповідальність за атаки взяла на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

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