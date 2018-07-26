Reuters: число жертв терактов в Сирии достигло 215
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. По меньшей мере 215 человек погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что число жертв составило 183 человека.
Напомним, в среду в сирийской провинции Эс-Сувейда произошло несколько терактов. Сначала мощный взрыв прогремел в районе рынка Сук-эль-Ходра в административном центре провинции, городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска). Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех. Теракты сопровождались нападением боевиков на населенные пункты в окрестностях города.
Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”.