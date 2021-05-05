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У ПЦУ роз'яснили, скільки днів можна вітатись словами "Христос Воскрес"

Київ • УНН

 • 79781 перегляди

КИЕВ. 5 травня. УНН. У Православній церкві України роз'яснили, скільки днів можна вітатись словами "Христос Воскрес", а також наголосили, що за звичаєм крашанки й писанки подають в руку, але не жбурляють, передає УНН із посиланням на ПЦУ. 

Цитата

“Свято Пасхи — головна подія церковного року для всіх християн. Церква святкує його найдовше з усіх свят — протягом 40 днів, до свята Вознесіння Господнього. Протягом сорока днів ми вітаємо один одного пасхальним вітанням: “Христос Воскрес!” — і відповідаємо: “Воістину Воскрес!” — повідомили у ПЦУ.

Деталі

Вперше це привітання звучить у Великдень на початку пасхальної ранньої, далі священнослужителі вітають один одного. Також впродовж канону на ранній священники звершують кадіння і виходячи на солею (підвищену частину підлоги перед іконостасом), вітаються до вірних “Христос Воскрес!”.

Додамо

У ПЦУ відзначили, що існує ще традиція христосування, яка передбачає також і звичай братнього цілування — це давнє, ще від апостольських часів, знамення примирення й любові. Про цей звичай згадував у своїх творіннях і святитель Іоан Золотоустий у IV столітті. В кінці ранньої, після співу: “Один одного обіймімо, промовимо: „Браття!“ і тим, що ненавидять нас, простімо все заради воскресіння”, всі віруючі починають вітатись одне з одним, промовляючи: “Христос воскрес!” і відповідаючи: “Воістину воскрес!” Це вітання також супроводжується цілуванням і даруванням пасхальних яєць, які є символом життя, воскресіння, перемоги. Слід також зазначити, що за звичаєм крашанки й писанки подають в руку, але не жбурляють, бо це є символ свята і зневажливе ставлення до нього не слід допускати.

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