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У Південній Кореї виявили одразу три випадки нового штаму коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Перші випадки зараження мутованим варіантом коронавірусу зареєстровано в Республіці Корея у трьох громадян країни, які прибули на минулому тижні з Великої Британії. Про це повідомило в понеділок в Сеулі національне агентство з контролю і профілактиці захворювань при МОЗ країни, передає УНН.

У Південній Кореї виявили одразу три випадки нового штаму коронавірусу

Інфіковані є членами однієї сім'ї, всі вони почуваються задовільно, відзначається в заяві.

Агентство також повідомило, що органи охорони здоров'я обстежують ще одну сім'ю з чотирьох осіб, що недавно прибула з Великої Британії. Один з її членів, літній чоловік, помер минулої суботи. Результати посмертного аналізу показали наявність у нього коронавірусу, проте його штам поки не встановлено.

14 грудня глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що в країні виявлено новий штам коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії. За його словами, попередній аналіз показує, що даний різновид вірусу поширюється швидше відомих штамів. На прес-конференції 19 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що, за попередніми даними, новий штам коронавірусу може бути на 70% більш заразним. Однак, за його словами, британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що летальність мутованого вірусу може бути вище.

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