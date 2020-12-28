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В Южной Корее обнаружили сразу три случая нового штамма коронавируса

Киев • УНН

 • 11138 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Первые случаи заражения мутировавшим вариантом коронавируса зарегистрировано в Республике Корея в трех граждан страны, прибывшие на прошлой неделе из Великобритании. Об этом сообщило в понедельник в Сеуле национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве страны, передает УНН.

В Южной Корее обнаружили сразу три случая нового штамма коронавируса

Инфицированные являются членами одной семьи, все они чувствуют себя удовлетворительно, отмечается в заявлении.

Агентство также сообщило, что органы здравоохранения обследуют еще одну семью из четырех человек, которая недавно прибыла из Великобритании. Один из ее членов, пожилой мужчина, скончался в минувшую субботу. Результаты посмертного анализа показали наличие у него коронавируса, однако его штамм пока не установлен.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным. Однако, по его словам, британские эксперты пока не нашли подтверждений того, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

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